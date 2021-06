La joueuse de tennis Qiang Wang accède au prochain tour de Roland-Garros après avoir remporté la soixante-quatrième de finale

01/06/2021

La Chine Qiang Wang, numéro 39 de la WTA, a rempli les prévisions en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale roland-Garros en deux heures et vingt-sept minutes par 2-6, 6-4 et 7-5 à Su-Wei Hsieh, numéro 64 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Hsieh a réussi à casser le service de son adversaire à 8 reprises, tandis que Wang, de son côté, l’a également fait 8 fois. De même, la joueuse de tennis chinoise a réalisé un premier service de 58% et commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 49% des points de service, tandis que sa rivale a atteint 63% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 50% des points au service.

Lors des trente-deuxièmes de finale, les Chinois affronteront le vainqueur du match entre le joueur américain Cori gauff et le joueur de tennis serbe Aleksandra Krunic.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. fém. Il se déroule sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux classés directement, ceux qui ont surmonté les phases précédentes du championnat et ceux qui sont invités. De même, sa célébration a lieu entre le 24 mai et le 12 juin à リ.