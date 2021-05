La joueuse de tennis Rebecca Peterson, qualifiée pour les 30e de finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le à 15:00 CEST

Les Suédois Rebecca Peterson, numéro 60 de la WTA, s’est imposée en finale de Roland-Garros soixante-quatrième par 6 (3) -7 (7), 7 (10) -6 (8) et 6-2 en trois heures et deux minutes pour Shelby Roger, joueuse de tennis américaine, numéro 47 de la WTA. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la 30e finale de Roland-Garros.

Rogers a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, tandis que la joueuse suédoise, pour sa part, l’a réussi 8 fois. De plus, la joueuse de tennis suédoise a atteint une efficacité de 64% dans le premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 54% des points de service, tandis que sa rivale a eu un premier service de 62% et 8 doubles fautes, réalisant une victoire de 55% du points de services.

En 30e de finale, la joueuse de tennis suédoise affrontera la Polonaise Iga Swiatek, numéro 9 et tête de série numéro 8, demain mardi à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Fem.) se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur. Pendant la compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent la phase précédente du championnat et ceux qui sont invités.