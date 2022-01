La joueuse de tennis Rebeka Masarova bat Daria Snigur au tour de qualification

01/12/2022

Act. à 08:30 CET

L’Espagnol Rebeka Masarova, numéro 163 de la WTA, a remporté le tour de qualification de l’Open d’Australie par 6-3 et 6-1 dans une heure et une minute pour Daria Snigur, joueuse de tennis ukrainienne, numéro 152 de la WTA. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de l’Open d’Australie.

Le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.) comporte auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 128 joueurs de tennis participent. Il se déroule également du 9 au 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.