La joueuse de tennis Rebeka Masarova, éliminée en 30e de finale de l’US Open

01/09/2021 à 20h15 CEST

Rebeka Masarova, joueuse de tennis espagnole, numéro 231 de la WTA, est exclue de la 30e finale de l’US Open après avoir perdu par 6-2 et 7-5 contre Elina Svitolina, Ukrainienne, numéro 5 de la WTA et tête de série numéro 5. Après ce résultat, Svitolina sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Masarova n’a jamais réussi à casser le service, tandis que l’Ukrainienne, de son côté, l’a fait à 3 reprises. De plus, la joueuse de tennis ukrainienne a eu une efficacité de 73% au premier service, aucune double faute et a réussi à remporter 85% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces à 52%, une double faute et 57% de points. obtenu au service.

Après ce match, le tour de 32 aura lieu où le joueur ukrainien et le vainqueur du match entre le joueur de tennis tchèque se rencontreront. Marketa Vondrousova et le russe Darya kasatkina.

Dans le tournoi New York (US Open) 234 joueurs participent. De tous les candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et les invités. De même, il est célébré du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.