La joueuse de tennis Rebeka Masarova parvient à se qualifier pour la 30e finale de l’US Open

31/08/2021 à 4h45 CEST

Rebeka Masarova, espagnole, numéro 231 de la WTA, remportée en trois heures et quarante-deux minutes par 6 (9) -7 (11), 7 (7) -6 (2) et 7 (11) -6 (9) roumain Ana Bogdan, numéro 102 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Les statistiques sur le match montrent que la joueuse espagnole a réussi à casser le service de sa rivale 4 fois, a atteint une efficacité de 70% au premier service, a commis 8 doubles fautes et a remporté 60% des points de service. Quant à Bogdan, il a également réussi à casser le service de son rival 4 fois, obtenu une efficacité de 71%, commis 5 doubles fautes et réussi à remporter 59% de ses points de service.

L’Espagnol affrontera le joueur ukrainien lors de la 30e finale du championnat Elina Svitolina, numéro 5 et tête de série numéro 5, demain mercredi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent. De tous les candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités.