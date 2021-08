La joueuse de tennis Reilly Opelka se classe en 30e de finale aux dépens de la joueuse de tennis Soonwoo Kwon

in

31/08/2021

Le à 20h00 CEST

Le joueur américain Opelka Reilly, numéro 24 de l’ATP et tête de série numéro 22, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et dix-huit minutes par 7 (7) -6 (3), 6-4 et 6-4 au joueur sud-coréen Bientôtwoo kwon, numéro 76 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur dans les 30 derniers du championnat.

Pendant le match, le joueur américain a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, a eu une efficacité de 71% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a obtenu 73% des points de service. Quant au Sud-Coréen, il n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, a atteint une efficacité de 64%, a commis 9 doubles fautes et a remporté 64% de ses points de service.

Au cours des trente secondes de finale, le joueur de tennis américain affrontera le vainqueur du match entre le joueur de tennis italien Lorenzo Musetti et le joueur américain Emilio nava.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent au championnat, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les invités.