La joueuse de tennis roumaine Simona Halep nommera une nouvelle espèce d’insecte

20/09/2021 à 19h05 CEST

.

Des chercheurs d’une université roumaine lui ont donné le nom du champion roumain de Wimbledon et Roland Garros, Simona Halep, à une espèce d’insecte nouvellement découverte sur la côte de la mer Noire, d’où est originaire l’athlète.

“L’espèce est dédiée à la célèbre joueuse de tennis Simona Halep, née dans la même région que la localité type.& rdquor;, disent les scientifiques, faisant référence au lieu où l’espèce a été identifiée, dans l’article annonçant la découverte de Phlebotomus simonahalepae. Les phlébotomes, ou moucherons des sables, sont des insectes veineux suceurs de sang et transmettent la leishmaniose, une maladie parasitaire qui peut affecter à la fois les chiens et les humains.

Comme expliqué Andreï Mihcalca, coordinateur de l’étude scientifique, l’idée du nom lui est venue en raison de la proximité entre le lieu où l’espèce a été découverte et la région de la province côtière de Constance, dans le sud-est de la Roumanie, où Halep est né.

“Nous dédions cette découverte scientifique à Simona Halep, en hommage et en signe d’appréciation pour ses performances et pour la façon dont elle porte le nom roumain dans le monde entier.& rdquor;, a déclaré le scientifique à la publication roumaine G4Media. Le joueur de tennis roumain de 29 ans, qui a accepté de donner son nom à l’espèce, occupe actuellement la 14ème position du classement WTA, et a à son actif un Roland Garros (2018) et un Wimbledon (2019).