La joueuse de tennis Sachia Vickery passe à la phase suivante de l’US Open

26/08/2021

Le à 03:00 CEST

Sachia vickery, américaine, numéro 206 de la WTA, remportée en deux heures et quarante-six minutes par 6-3, 6 (3) -7 (7) et 6-3 au joueur de tennis américain Danielle Lao, numéro 244 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec cette victoire, la joueuse américaine parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour entrer à l’US Open.

Les statistiques montrent que Vickery a réussi à briser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 61% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 63% des points de service. Quant à l’Américaine, elle a réussi à casser le service 2 fois à sa rivale, son efficacité était de 63%, elle a commis 7 doubles fautes et a réalisé 56% des points de service.

Le tournoi New York (US Open) comprend une phase préliminaire où les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des candidats. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs participent. De même, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.