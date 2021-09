La joueuse de tennis Sara Sorribes Tormo se qualifie pour la 30e finale de l’US Open

in

01/09/2021

Le à 11h00 CEST

Le joueur espagnol Sara Sorribes Tormo, numéro 41 de la WTA, a remporté la soixante-quatrième finale de l’US Open en deux heures et vingt-quatre minutes par 6-2 et 7 (7) -6 (3) à Karolina Muchova, joueuse de tennis tchèque, numéro 24 de la WTA et tête de série numéro 22. Avec ce résultat, l’Espagnole prend la place pour la 30e de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que Sorribes Tormo a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé 67% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a remporté 56% des points de service. Quant à la joueuse de tennis tchèque, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a réussi un premier service de 60%, a commis une double faute et a réussi à remporter 49% des points de service.

Dans les trente-deuxièmes de finale, les Espagnols affronteront Su Wei Hsieh, numéro 81, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 234 joueurs apparaissent. Sur l’ensemble des candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et les joueurs invités.