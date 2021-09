La joueuse de tennis Shelby Rogers prend la place des huitièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Sorana Cirstea

09/03/2021

Le à 08:45 CEST

Shelby Roger, américaine, numéro 43 de la WTA, remportée par 7-5 et 6-2 en une heure et trente-deux minutes au joueur roumain Sorana Cirstea, numéro 39 de la WTA, en 30e de finale de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, la joueuse de tennis américaine a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 75 % au premier service, a commis une double faute et a obtenu 67 % des points de service. Quant à Cirstea, elle a réussi à casser le service une fois, a obtenu un premier service de 65%, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 55% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, la joueuse de tennis américaine affrontera l’Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 et tête de série numéro 1.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci un total de 234 joueurs de tennis participent, dont 128 vont à la finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du championnat et ceux invité. De plus, sa célébration a lieu entre le 24 août et le 11 septembre à New York.