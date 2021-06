La joueuse de tennis Sloane Stephens donne la surprise et parvient à se qualifier pour la 30e finale de Wimbledon

in

28/06/2021

Le à 21:15 CEST

Le joueur américain Sloane Stephens, numéro 73 WTA, surprise en remportant la soixante-quatrième finale de Wimbledon en une heure et vingt-deux minutes par 6-3 et 6-4 au tchèque Petra Kvitova, numéro 10 de la WTA et tête de série numéro 10. Avec ce résultat, nous verrons le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

Le joueur de tennis tchèque a réussi à casser le service une fois, tandis que Stephens l’a fait 3 fois. De plus, la joueuse américaine a réalisé un premier service de 59 % et a commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 67 % des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 58 %, elle a commis 3 doubles fautes et a obtenu 58 % des points de service. .

Le joueur de tennis américain affrontera en trentième de finale le vainqueur du match dans lequel l’Américain affrontera Kristie ahn et les britanniques Heather Watson.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se produit du 21 juin au 11 juillet sur le gazon extérieur. Au cours de cette compétition, 238 joueurs s’affrontent au total et arrivent à la phase finale 128. Les joueurs proviennent de ceux classés directement, de ceux qui dépassent les phases précédentes du tournoi et de ceux qui sont invités.