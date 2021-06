La joueuse de tennis Sofia Kenin remporte la soixante-quatrième finale de Wimbledon

in

28/06/2021

Le à 22:15 CEST

Sofia kenin, américaine, numéro 6 de la WTA et tête de série numéro 4, a tenu les pronostics en s’imposant en une heure et huit minutes par 6-4 et 6-2 à Xin Yu Wang, joueuse de tennis chinoise, numéro 144 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers du tournoi.

Wang n’a pas réussi à casser le service, tandis que Kenin l’a fait 3 fois. De même, la joueuse de tennis américaine a eu une efficacité de 70% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réalisé 70% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 42% et 7 doubles fautes, réussissant à remporter les 60% de points de services.

Dans les 30 finales de la compétition, le joueur américain affrontera le vainqueur du match auquel le joueur de tennis américain affrontera. Madison et l’américain Christina Mchale.

Le tournoi se déroule à Londres du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs s’affrontent dans cette compétition. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du tournoi et ceux qui sont invités.