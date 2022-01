La joueuse de tennis Stefanie Voegele obtient sa place pour le tour suivant après avoir remporté le tour de qualification

01/02/2022

13h45 CET

Stefanie Voegele, la Suisse, numéro 147 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant le précédent tour de qualification du tournoi WTA 500 de Adélaïde en une heure et quarante-huit minutes pour 4-6, 6-2 et 6-2 à Tatjana Maria, joueuse de tennis allemande, numéro 284 de la WTA. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour du tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) comporte auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Au total, 48 joueurs participent à cette phase spécifique. La phase finale est composée de 24 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les invités. De plus, il se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur.