La joueuse de tennis Stefanie Voegele parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens de Leonie Kung

25/05/2021

Le 26/05/2021 à 04:15 CEST

Le joueur de tennis suisse Stefanie Voegele, numéro 131 de la WTA, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification de Roland-Garros par 7-5 et 6-1 en une heure et quarante et une minutes au joueur suisse Léonie kung, numéro 158 de la WTA. Après ce résultat, nous verrons le joueur au prochain tour de Roland-Garros.

Kung a réussi à interrompre le service une fois, tandis que Voegele l’a fait 4 fois. De plus, Voegele avait un premier service de 54% et une double faute, réussissant à gagner 66% des points de service, tandis que son adversaire réalisait une efficacité de 77%, ne doublait pas la faute et gagnait 51% des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis avec les classements les plus bas se font face pour obtenir le score maximum possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Plus précisément, dans cette phase de la compétition, un total de 128 joueurs s’affrontent. De plus, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.