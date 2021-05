La joueuse de tennis Storm Sanders passe le tour de Roland-Garros

28/05/2021

Activé à 15:15 CEST

Ponceuses tempête, L’Australien, numéro 161 de la WTA, s’est imposé au tour de qualification de Roland-Garros en une heure et quarante-neuf minutes par 7-5 et 7-5 au joueur suisse Susan Bandecchi, numéro 219 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour se qualifier pour Roland-Garros.

La joueuse suisse a réussi à briser le service de sa rivale 3 fois, tandis que Sanders l’a réussi 5 fois. De même, l’Australienne avait une efficacité de 72% dans le premier service, 4 doubles fautes et a réussi à gagner 60% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 71% et 2 doubles fautes, réussissant à gagner 52% des points de service. .

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent collecter le plus de points possible. Pendant cette partie de la compétition, en particulier, 239 joueurs de tennis s’affrontent. Parmi tous les candidats, 111 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. De même, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.