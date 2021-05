La joueuse de tennis Susan Bandecchi obtient sa place pour le tour suivant après avoir remporté le tour de qualification

25/05/2021

Le 26/05/2021 à 01:45 CEST

Le joueur de tennis suisse Susan Bandecchi, numéro 219 de la WTA, remporté au tour de qualification de Roland-Garros par 7 (7) -6 (5) et 6-3 en une heure et vingt-quatre minutes pour Lesley kerkhove, Joueur de tennis néerlandais, numéro 176 de la WTA. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de Roland-Garros.

La joueuse néerlandaise a réussi à briser le service de sa rivale 4 fois, tandis que Bandecchi l’a réussi 6 fois. De plus, au premier service, la Suisse avait une efficacité de 78%, a commis 2 doubles fautes et atteint 58% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 69% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a remporté 50% des points au service. .

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des candidats. Pour ce faire, ils doivent collecter le plus de points possible. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs participent. De plus, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.