La joueuse de tennis Tamara Korpatsch passe à la prochaine phase de Roland-Garros

24/05/2021

Allumé à 13h00 CEST

Tamara Korpatsch, L’Allemand, numéro 148 de la WTA, s’est imposé au tour de qualification de Roland-Garros en une heure et trente-quatre minutes par 6-4 et 6-3 à Yuki naito, Joueur de tennis japonais, numéro 179 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder au tournoi de Roland-Garros.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) a une phase d’accès préliminaire dans laquelle les joueurs de tennis avec le plus bas classement doivent obtenir le plus de points possible pour entrer dans le tournoi officiel. Plus précisément, 128 joueurs de tennis participent à cette étape de la compétition. De même, il est célébré entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air.