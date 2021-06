La joueuse de tennis Taylor Fritz parvient à se qualifier pour les 30e de finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le 01/06/2021 à 03:15 CEST

taylor fritz, américain, numéro 33 de l’ATP et tête de série numéro 30, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-quatre minutes par 6-4, 6-2 et 6-4 à Joao (Par) Sousa, joueur de tennis portugais, numéro 114 de l’ATP, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Avec ce résultat, le joueur prend la place des 30e de finale de Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que l’Américain a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 76% des points de service. Quant au joueur portugais, il a réussi à casser le service une fois, obtenu une efficacité de 61%, commis 2 doubles fautes et réussi à remporter 56% des points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre la trente-deuxième finale de la compétition, qui se terminera par l’affrontement entre Fritz et le vainqueur du match entre les Français Mathias Bourgue et le joueur allemand Dominik Koepfer.

La célébration du tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. De tous les candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des tours précédant la finale du tournoi et ceux qui sont invités.