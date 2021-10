La joueuse de tennis Taylor Fritz, qualifiée pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

28/10/2021

Le à 19:15 CEST

L’Américain taylor fritz, numéro 28 de l’ATP et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg en une heure et trente-six minutes pour 7 (7) -6 (3) et 6-4 à Tommy Paul, joueur de tennis américain, numéro 54 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg, les quarts de finale.

Paul a réussi à casser le service une fois, tandis que Fritz, de son côté, l’a fait deux fois. De plus, au premier service, Fritz a été efficace à 69 %, a commis une double faute et a obtenu 65 % des points de service, tandis que son adversaire a été efficace à 50 %, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 65 % des points au service. servir.

Il ne reste plus qu’à attendre les quarts de finale de la compétition, qui se concluront par la confrontation entre Fritz et le joueur australien John Millman, numéro 57.

Le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) se déroule du 24 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Lors de cette compétition un total de 40 joueurs s’affrontent et un total de 28 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent directement des classés, de ceux qui passent la phase de qualification précédente et de ceux qui sont invités.