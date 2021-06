La joueuse de tennis Tereza Martincova arrache la place des huitièmes de finale à Nadia Podoroska

in

30/06/2021 à 21h30 CEST

le tchèque Tereza Martincova, numéro 87 de la WTA, a remporté la 30e finale de Wimbledon en deux heures et cinq minutes par 6-3 et 7 (7) -6 (5) à Nadia Podoroska, joueuse de tennis argentine, numéro 39 de la WTA. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en seizièmes de finale à Wimbledon.

La joueuse argentine a réussi à briser le service de sa rivale une fois, tandis que la joueuse de tennis tchèque l’a réussi 2 fois. De plus, la joueuse tchèque a atteint 74% d’efficacité au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 61% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces à 65%, 7 doubles fautes et 59% de points obtenus au service .

A l’issue de cette rencontre aura lieu les seizièmes de finale au cours desquels le Tchèque et le tennisman tchèque affronteront Karolina Pliskova, numéro 13 et tête de série numéro 8.

Le tournoi se déroule à Londres du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 237 joueurs participent à cette compétition, dont 128 vont en finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités.