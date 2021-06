La joueuse de tennis Tereza Martincova obtient la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Alison Riske

in

29/06/2021

Le à 19:15 CEST

Tereza Martincova, tchèque, numéro 87 WTA, remportée par 6-2, 4-6 et 6-1 dans deux heures et deux minutes au joueur américain Alison risque, numéro 29 de la WTA et tête de série numéro 28, lors de la 64e finale de Wimbledon. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur lors de la 30e de finale du championnat.

Riske a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Martincova, de son côté, l’a réussi à 5 reprises. De plus, la joueuse de tennis tchèque a réalisé 70% au premier service, a commis une double faute et a marqué 65% des points de service, tandis que sa rivale a réalisé un premier service de 59% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter 52% des points de service. .

En 30e de finale, le tennisman tchèque affrontera l’Argentine Nadia Podoroska, numéro 39, demain mercredi à partir de 12h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) 238 joueurs participent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.