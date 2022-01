La joueuse de tennis Ulrikke Eikeri a battu Charlotte Kempenaers-Pocz lors du tour de qualification du tournoi Adelaide WTA 500

01/03/2022

Le à 04:30 CET

Le joueur norvégien Ulrikke Eikeri, numéro 306 de la WTA, remporté par 3-6, 6-3 et 6-3 en deux heures et dix-huit minutes pour Charlotte Kempenaers Pocz, joueuse de tennis australienne lors du tour de qualification du tournoi WTA 500 à Adélaïde. Avec ce résultat, nous continuerons à voir la joueuse au prochain tour du tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour participer au tournoi officiel avec le reste des candidats. Durant cette phase spécifique, 48 joueurs de tennis s’affrontent. Au total, un total de 24 joueurs arrivent dans la phase finale, parmi lesquels ils se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du tournoi et ceux invités. Il se déroule également entre le 2 et le 9 janvier sur un court extérieur en dur.