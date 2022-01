La joueuse de tennis Usue Maitane Arconada parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens de Francesca Jones

01/11/2022

Francesca Jones, joueuse de tennis britannique, numéro 151 de la WTA, a dû abandonner lors du tour de qualification de l’Open d’Australie lorsque le compteur a montré 5-1, le match s’est donc terminé par la victoire de Usue Maitane Arconada, américain, numéro 185 de la WTA. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’Open d’Australie.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.), une phase de pré-qualification est organisée que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent réussir pour participer au tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court extérieur en dur.