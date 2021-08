La joueuse de tennis Valentini Grammatikopoulou remporte le tour de qualification de l’US Open

28/08/2021

Le à 03:15 CEST

Le grec Valentini Grammatikopoulou, numéro 234 de la WTA, a remporté le tour de qualification de l’US Open par 6-2, 5-7 et 7-5 à À Shuo Liang, joueuse de tennis, numéro 243 de la WTA. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de l’US Open.

Les données du match montrent que Grammatikopoulou a réussi à briser le service de son adversaire 6 fois, a obtenu une efficacité de 65% au premier service, a commis une double faute et a pris 62% des points de service. Quant à Liang, il a réussi à casser le service de son rival 4 fois, obtenu 65% d’efficacité, commis 2 doubles fautes et réussi à remporter 57% de ses points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), une phase d’accès préliminaire est effectuée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 237 joueurs participent. Sur l’ensemble des candidats, 109 au total accèdent à la phase finale parmi ceux classés directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et les joueurs invités. De plus, il est célébré entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.