La joueuse de tennis Varvara Lepchenko bat la joueuse de tennis Harmony Tan au tour de qualification

23/06/2021

Le 24/06/2021 à 07:15 CEST

Le joueur de tennis américain Varvara Lepchenko, numéro 156 de la WTA, a remporté le tour de qualification de Wimbledon par 6-4, 3-6 et 6-2 en une heure et cinquante-cinq minutes en français Bronzage Harmonie, numéro 132 de la WTA. Après ce résultat, nous verrons le joueur dans la prochaine phase de Wimbledon.

Tan a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que la joueuse américaine l’a réussi 4 fois. De plus, la joueuse de tennis américaine a eu une efficacité de 87% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 62% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu une efficacité de 85%, a commis une double faute et a réussi à remporter les 60%. des points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il existe une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Durant cette phase spécifique, 128 joueurs participent. De plus, elle est célébrée entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.