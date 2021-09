La joueuse de tennis Victoria Azarenka, qualifiée pour les seizièmes de finale de l’US Open

01/09/2021 à 21h00 CEST

Victoria Azarenka, biélorusse, numéro 19 de la WTA et tête de série numéro 18, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de l’US Open par 6-3 et 7 (7) -6 (1) en une heure et cinquante minutes à l’italienne Paolini au jasmin, numéro 99 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Les statistiques sur le match montrent que la joueuse de tennis biélorusse a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu une efficacité de 75% au premier service, a commis une double faute et a pris 66% des points de service. Quant à Paolini, il a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, à atteindre 70 % d’efficacité, à commettre une double faute et à remporter 49 % de ses points de service.

A l’issue de cette rencontre aura lieu les huitièmes de finale où le tennisman biélorusse et le joueur espagnol s’affronteront Garbine Muguruza Blanc, numéro 10 et tête de série numéro 9.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 234 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du championnat et les joueurs invités.