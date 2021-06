La joueuse de tennis Victoria Azarenka remporte la soixante-quatrième finale de Wimbledon

30/06/2021 à 18h45 CEST

Victoria Azarenka, biélorusse, numéro 14 de la WTA et tête de série numéro 12, a répondu aux attentes en remportant la soixante-quatrième finale de Wimbledon en une heure et quatre minutes par 6-1 et 6-3 à Kateryna Kozlova, joueuse de tennis ukrainienne, numéro 157 de la WTA. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

La joueuse ukrainienne a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis qu’Azarenka, de son côté, l’a réussi 6 fois. De plus, la joueuse de tennis biélorusse a eu une efficacité de 76% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 62% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 69%, elle a commis 3 doubles fautes et il a obtenu 40 % des points de service.

Lors de la 30e de finale, la joueuse de tennis biélorusse jouera contre la Roumaine Sorana Cirstea, numéro 45, demain jeudi à partir de 12h00 heure espagnole.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se produit entre le 21 juin et le 11 juillet sur le gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 237 joueurs affrontent la phase finale, et un total de 128 parmi ceux classés directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et ceux qui sont invités, arrivent.