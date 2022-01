La joueuse de tennis Victoria Azarenka se qualifie pour les quarts de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/06/2022

joueur de tennis biélorusse Victoria Azarenka, numéro 27 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 7-5 en une heure et trente-trois minutes pour Priscilla Hon, joueuse de tennis australienne, numéro 263 de la WTA, en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde. Avec ce résultat, le vainqueur sera en quarts de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Hon a réussi à briser le service une fois, tandis que le joueur biélorusse a brisé le service 4 fois. De plus, Azarenka a eu une efficacité de 76% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 69% des points de service, tandis que son adversaire a eu 60% de premier service et 5 doubles fautes, réussissant à gagner 51% de service points.

Pendant les quarts de finale, le joueur biélorusse jouera contre le joueur de tennis polonais Iga Swiatek, numéro 9 et tête de série numéro 5.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) 48 joueurs affrontent. La phase finale est composée de 30 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont surmonté les tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De même, il se déroule du 2 au 9 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.