La joueuse de tennis Victoria Jimenez Kasintseva remporte le tour de qualification contre Anastasia Zakharova

01/11/2022 à 01:45 CET

Victoria Jiménez Kasintseva, Andorran, numéro 202 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-1 au joueur de tennis russe Anastasia Zakharova, numéro 221 de la WTA, lors du tour de qualification de l’Open d’Australie. Après ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de l’Open d’Australie.

Zakharova a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, tandis que la joueuse andorrane l’a réussi 5 fois. De plus, la femme andorrane a eu une efficacité de 62% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 67% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 60%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter le 49 % de points de service.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.) il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Concrètement, 128 joueurs de tennis au total participent à cette étape de la compétition. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.