La joueuse de tennis Viktorija Golubic s’est qualifiée pour les 30e de finale de Wimbledon

in

28/06/2021

Le 29/06/2021 à 03:45 CEST

Le joueur suisse Viktorija golubic, numéro 66 de la WTA, remportée en soixante-quatrième de finale à Wimbledon par 3-6, 6-1 et 11-9 en deux heures et quarante-huit minutes au joueur de tennis russe Veronika Kudermetova, numéro 32 de la WTA et tête de série numéro 29. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire de la joueuse lors de la 30e de finale du tournoi.

Kudermetova a réussi à briser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que la joueuse suisse l’a réussi 6 fois. De plus, la Suissesse a réalisé un premier service de 72% et commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 60% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 48% d’efficacité, a commis 7 doubles fautes et a remporté 56% des points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre le trente-cinquième de la finale de la compétition, qui aura lieu mercredi prochain à partir de 12h00 heure espagnole et qui se terminera par la confrontation entre le joueur suisse et l’américain. Danielle Collins, numéro 48.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent et la phase finale est constituée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et les invités. De même, il est célébré entre le 21 juin et le 11 juillet sur l’herbe extérieure.