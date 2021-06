La joueuse de tennis Xiyu Wang parvient à remporter le tour de qualification contre la joueuse de tennis Marina Melnikova

23/06/2021

Le à 14h15 CEST

La Chine Xiyu Wang, numéro 137 de la WTA, a réalisé les prédictions en gagnant en une heure et dix-huit minutes par 6-3 et 6-3 à Marina Melnikova, joueuse de tennis russe, numéro 184 de la WTA, lors du tour de qualification de Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Wimbledon.

La joueuse russe a réussi à briser le service de sa rivale une fois, tandis que Wang, quant à elle, l’a réussi 4 fois. De même, la joueuse chinoise a réalisé une efficacité de 72% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 72% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 79%, elle a commis 4 doubles fautes et a obtenu 52% du service points.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) comprend une phase préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des rivaux. Durant cette partie de la compétition en particulier, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.