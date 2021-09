La journaliste de CNN, Kate Bennett, déclare que Melania n’a aucun intérêt à redevenir la première dame – 10z viral

in

Il n’a jamais semblé que Melania Trump était si intéressée à être la première dame. Ses décisions ont été largement moquées, qu’il s’agisse de détruire la roseraie ou de lancer une association caritative contre l’intimidation.

[Photo by Tasos Katopodis/.]

Maintenant qu’elle est hors de la Maison Blanche, l’ancienne Première Dame pourrait ne pas vouloir y retourner. Selon Kate Bennett, Melania Trump n’a aucun intérêt à redevenir la Première Dame.

Le CNN Reporter a déclaré dimanche : « Un peu comme en 2016, Melania Trump n’a pas vraiment l’intention de rejoindre la campagne ou d’être une présence prolifique. J’ai parlé à des gens qui ont dit qu’elle n’était même pas vraiment intéressée à être à nouveau à la Maison Blanche, à redevenir première dame. »

Bennett a poursuivi: «Nous savons qu’elle est une personne extrêmement privée et qu’être aux yeux du public n’était pas nécessairement quelque chose qu’elle voulait faire en premier lieu. Elle s’est retirée maintenant à Mar-a-Lago, étant maman, et cetera, et elle n’a vraiment aucun intérêt à aider son mari avec ses ambitions politiques perçues, comme nous le savons tous.

Alors que l’ex-président Trump pèse une autre candidature à la présidentielle en 2024, au moins une personne proche de lui n’est pas à bord : Melania. @KateBennett_DC de CNN partage son reportage exclusif avec @kaitlancollins. #InsidePoliticsDimanche pic.twitter.com/sBpyA37veM – Inside Politics (@InsidePolitics) 5 septembre 2021

La journaliste a clos son propos :