La journaliste Vicky Ward se penche sur l’affaire Ghislaine Maxwell dans New Doc

Ghislaine Maxwell semble être plein de secrets – y compris ce qu’elle sait Jeffrey Epstein et ses puissants amis, et un journaliste espère percer le mystère une fois pour toutes.

La mondaine britannique – qui était proche d’Epstein pendant des années avant d’être à nouveau inculpée en 2019, puis de se suicider – est sur le point de passer sa journée devant le tribunal pour trafic sexuel présumé, entre autres accusations auxquelles elle fait face … qui seront décidé au procès plus tard ce mois-ci.

Bien sûr, beaucoup voient dans Maxwell la clé pour déverrouiller les méfaits présumés d’Epstein avec des filles mineures – et cela vaut doublement pour le journaliste. Vicky Ward.

Nous avons parlé à Vicky sur « TMZ Live » du documentaire « Chasing Ghislaine » qu’elle vient de sortir sur Discovery +, et elle nous dit que beaucoup de nouvelles informations ont été découvertes grâce à son enquête … une enquête sur laquelle elle creuse et travaille depuis plus d’un décennie maintenant.

Quelque chose qui est clair pour Vicky à propos des actes criminels présumés d’Epstein, c’est qu’il avait clairement un système de soutien d’alliés influents dans le monde entier. Beaucoup de ces liens avec des personnes puissantes ont déjà été révélés, mais Vicky se demande comment ils n’auraient PAS pu savoir ce que faisait Epstein.

Elle ne suggère pas qu’aucun de ces hommes ait participé à quoi que ce soit d’inconvenant eux-mêmes … mais à ses yeux (et, franchement, aux yeux de beaucoup) il n’y a aucune raison qu’ils aient été aussi à l’aise avec le gars … surtout sachant son histoire sordide.

Vicky entre dans ce domaine et plus encore dans les docuseries en 3 parties … qui sont actuellement diffusées en continu.