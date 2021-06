La journée de la liberté le 21 juin «prévue pour un retard de deux semaines» après le briefing «sombre» de Covid .

La « journée de la liberté » devra peut-être être retardée pour permettre à davantage de personnes de se faire vacciner (Photo : .)

La dernière étape de la feuille de route de Boris Johnson pour sortir du verrouillage pourrait être retardée de quinze jours après un briefing “déprimé” avec les ministres, selon les informations.

Salué comme “jour de la liberté”, le 21 juin est la date la plus rapprochée à laquelle toutes les limites restantes des contacts sociaux pourraient être levées.

Cela signifie que les boîtes de nuit pourraient rouvrir pour la première fois depuis plus d’un an tandis que les restrictions sur les grands événements ne s’appliqueraient plus.

Mais alors que les inquiétudes grandissent concernant la propagation de la variante indienne hautement contagieuse – récemment renommée la souche Delta – le gouvernement envisagerait un délai de deux semaines.

Cela permettrait à tous les plus de 50 ans d’être complètement vaccinés et laisserait plus de temps aux jabs pour prendre pleinement effet avant la fin des restrictions.

Le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, et le principal conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance, auraient tenu un briefing «assez sombre» avec les ministres.

L’étape 4 de la «feuille de route» hors verrouillage verrait les boîtes de nuit ouvertes pour la première fois depuis plus d’un an (Photo: .)

Une source a déclaré au Times: «Ils ont de nouveau souligné que le vaccin n’offrait pas une protection à 100% et qu’il y avait de réelles inquiétudes quant à la transmissibilité des nouvelles variantes.

«Je pense que vous envisagez un délai compris entre deux semaines et un mois. Tant que nous aurons complètement ouvert les choses d’ici les vacances scolaires, je ne pense pas que les dommages politiques seront trop importants.

Une autre source du cabinet a déclaré que l’ambiance à Whitehall était « pessimiste » et qu’un retard de deux semaines, suivi d’une réouverture complète comme prévu, aiderait à minimiser la confusion.

On pense que le gouvernement vise en privé à donner à tous les plus de 50 ans leur deuxième dose avant le 21 juin, mais ils peuvent prendre jusqu’à trois semaines pour prendre pleinement effet.

Un porte-parole du Premier ministre a déclaré qu’il n’y avait “rien dans les données” pour suggérer que la journée de la liberté devait être retardée, mais que le gouvernement surveillerait de près le nombre de cas et les hospitalisations.

Boris Johnson a jusqu’à présent déclaré qu’il n’y avait «rien dans les données» pour suggérer qu’un retard était nécessaire (Photo: .)

Dimanche, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le n ° 10 était «absolument ouvert» pour repousser le déverrouillage si nécessaire.

Les initiés ont déclaré que la décision sera basée sur des données montrant l’impact de la variante Delta sur les hospitalisations, qui sont largement restées stables et stables.

Cependant, Public Health England a suggéré qu’il pourrait y avoir un risque accru lié à la souche.

Hier, le Royaume-Uni a enregistré 5 683 nouveaux cas, en hausse de 68% en une semaine, et un décès lié à Covid.

Plus : Coronavirus



Sur les 12 383 cas de variante indienne identifiés, 126 ont conduit à des hospitalisations. Parmi ceux-ci, 83 n’avaient reçu aucune dose du vaccin tandis que 28 en avaient reçu une.

Hancock a déclaré que le dernier conseil est que la souche Delta est 40% plus transmissible que la souche Kent.

Dans le cadre des plans actuels, le gouvernement espère supprimer la distanciation sociale, ce qui signifie que la règle du mètre et plus ne serait plus nécessaire dans les pubs et les restaurants.

La règle des six sur les rassemblements en salle serait levée, les boîtes de nuit pourraient rouvrir leurs portes et la limite de 30 personnes pour les événements, y compris les mariages, serait levée.

Mais les experts ont exprimé leurs inquiétudes quant à la propagation rapide de la variante indienne, ce qui pourrait obliger le gouvernement à retarder (Photo: ./.)

Cependant, les règles concernant la distanciation sociale, l’utilisation de masques faciaux et les conseils sur le travail à domicile ne seront probablement pas levées comme prévu le 21 juin, selon The Telegraph.

Le ministre de la Santé, Lord Bethell, a également signalé que les tests bihebdomadaires pour les enfants dans les écoles pourraient se poursuivre après l’été.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: “Il n’y a rien dans les données qui suggère que la quatrième étape ne peut pas aller de l’avant au plus tôt.

«Mais nous devons examiner de très près les données au cours de la semaine à venir, qui seront cruciales, en particulier sur les hospitalisations et si l’excellent programme de déploiement de vaccins a suffisamment rompu ce lien entre l’augmentation des cas, ce que nous attendions toujours de se produisent, en particulier après la troisième étape, et cela conduit par la suite à des hospitalisations et à des décès.

