La Journée de la liberté “ne peut pas être avancée au 5 juillet car le pays n’est pas au bon endroit” ⋆ .

La Journée de la liberté en Angleterre ne sera pas avancée au 5 juillet, malgré certains experts suggérant qu’il est sûr de le faire, suggèrent des rapports.

On espère que toutes les règles de contact social pourront être levées dans deux semaines après que Boris Johnson a promis un examen de Covid.

Mais de hautes sources gouvernementales ont insisté sur le fait que le pays n’était “probablement pas à la place” dimanche soir.

Un initié a déclaré au Telegraph: «Nous avons clairement indiqué que le 19 juillet était la date limite. Si vous regardez les données, nous ne sommes probablement pas en mesure de rouvrir le 5 juillet.’

Cela survient malgré un expert déclarant que les données sur les vaccins semblent «très encourageantes», car plus de 81% des adultes ont leur premier vaccin contre le coronavirus et 59% sont complètement immunisés.

Le professeur Brendan Wren, expert en vaccinologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré dimanche: ” Je pense que si les chiffres continuent d’être prometteurs, je pense qu’il y a un grand espoir que nous puissions ouvrir le 5 juillet. “

D’autres experts restent prudents, l’un d’eux avertissant même que le public pourrait toujours être confronté à des blocages hivernaux.

Le Dr Susan Hopkins de Public Health England a déclaré que le pays «voyait actuellement l’impact de la vaccination» – avec des cas «ralentissant» dans des régions comme Boton et Blackburn et Darwen.

Mais il y a “d’autres parties, en particulier dans certaines parties du nord-est, certaines parties de Londres qui augmentent encore assez rapidement”.

Interrogé sur la perspective de restrictions futures, le Dr Hopkins a déclaré “nous devons passer à une situation avec laquelle nous vivons”.

S’exprimant lors de l’émission The Andrew Marr Show de la BBC, elle a déclaré: «Je pense que cela signifie que nous ne mettrons normalement pas les gens en détention pour des cas graves de grippe.

«Nous devrons peut-être procéder à d’autres verrouillages cet hiver, je ne peux pas prédire l’avenir. Cela dépend vraiment du fait que les hôpitaux commencent à être débordés à un moment donné.

«Mais je pense que nous aurons d’autres moyens de gérer cela – par la vaccination, les antiviraux, les médicaments, les tests – que nous n’avions pas l’hiver dernier.

“Toutes ces choses nous permettent des approches différentes – plutôt que des restrictions sur la vie et des restrictions sur les moyens de subsistance – qui nous feront avancer dans la prochaine phase d’apprentissage à vivre avec cela en tant qu’endémie, ce qui se produit avec les virus respiratoires.”

Pendant ce temps, un membre senior du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) a averti que les Britanniques pourraient faire face à un «hiver assez misérable» alors que d’autres virus respiratoires dressent leur vilaine tête.

Le professeur Calum Semple, expert en médecine respiratoire et antiépidémique, a déclaré: «Il y a une piqûre dans la queue après chaque pandémie, car la distanciation sociale aura réduit l’exposition, en particulier des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés, elles n’auront pas été exposées au virus respiratoires endémiques habituels.

«La protection qu’une femme enceinte donnerait à son enfant à naître n’a pas eu lieu. Nous allons donc assister à une augmentation d’une maladie appelée bronchiolite, et à une augmentation des pneumonies communautaires chez les enfants et les personnes âgées fragiles, aux autres virus respiratoires pour lesquels nous n’avons pas de vaccins.

“C’est pourquoi nous prévoyons des mois de juillet, août difficiles, puis une période hivernale difficile.”

