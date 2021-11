En août, il a été annoncé que Carrie Ann Inaba quitterait The Talk après trois saisons. Son annonce est intervenue plusieurs mois après qu’elle ait pris un congé du talk-show afin de se concentrer sur sa santé alors qu’elle luttait contre une maladie inflammatoire auto-immune chronique. Maintenant, des mois après son départ, Inaba a partagé une mise à jour sur sa santé et a révélé si elle envisageait un jour de quitter Dancing With the Stars.

Lors d’une interview avec Hello! Magazine, Inaba a déclaré qu’il voulait être « assez bien » pour la saison 30 de DWTS. Il est donc logique qu’elle prenne du recul par rapport à The Talk afin de se concentrer sur ses tâches dans sa « base d’attache », alias DWTS. Elle a déclaré: « Je n’ai jamais envisagé de me retirer de DWTS. Bien que je partagerai que la seule façon de le faire était de quitter The Talk. J’avais peur. Et cette peur s’est transformée en motivation et j’ai travaillé si dur au cours de ces six derniers mois pour se remettre. »

Inaba a également expliqué qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 en décembre et cela lui a rappelé un autre rappel de mettre sa santé en premier. En ce qui concerne la façon dont elle se porte aujourd’hui, elle a déclaré qu’elle « se sentait en meilleure santé que je ne l’ai été depuis des années ». Inaba a déclaré que son processus de guérison impliquait de « ramener du mouvement dans ma vie ». Elle a poursuivi: « Lorsque vous ressentez le genre de douleur que j’éprouve toute la journée tous les jours pendant une si longue période de temps, le mouvement est la dernière chose que vous voulez faire. Vous ne pensez pas que ce soit possible. Et c’est déprimant pour quelqu’un qui a bougé toute sa vie. C’est débilitant pour l’esprit, le corps et l’esprit. »

Inaba tient à partager sa propre expérience afin d’aider les autres. Elle a récemment lancé Carrie Ann Conversations, qui la présente en train de discuter avec des experts, de partager des conseils et de parler de son propre « voyage intense » avec sa santé. La personnalité de DWTS a déclaré à propos du projet : « Je veux juste aider d’autres personnes qui souffrent à la fois physiquement et mentalement. »

Elle a d’abord annoncé qu’elle prendrait un congé de The Talk en avril. Des mois plus tard, elle a révélé qu’elle ne reviendrait pas dans la série, disant à ses fans : « Je suis remplie d’une immense gratitude pour mon voyage sur [The Talk]. Ce fut une expérience merveilleuse et un honneur d’avoir été le modérateur de The Talk, en suivant les traces de deux femmes que je respecte beaucoup. [Julie Chen Moonves] et [Sara Gilbert]. »