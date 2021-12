La juge de Louisiane Michelle Odinet suspendue pour avoir utilisé N-Word dans une vidéo

Juge de Louisiane Michelle Odinet a été suspendue par la Cour suprême de l’État après qu’une vidéo écoeurante d’elle utilisant le mot n est devenue virale plus tôt cette semaine.

Selon les documents déposés vendredi, « est par la présente interdit d’exercer des fonctions judiciaires, sans salaire, pendant la durée d’une nouvelle procédure dans ces affaires ». Cela signifie que la Cour suprême de Los Angeles a officiellement ouvert une enquête contre le juge en disgrâce … avec la possibilité de prendre d’autres mesures à l’avenir.

Lire du contenu vidéo

Partout au pays, des personnes ont appelé à la démission d’Odinet après qu’une vidéo, diffusée sur un écran de télévision domestique, montre des images de surveillance d’un suspect en fuite appréhendé par un propriétaire après avoir prétendument pénétré par effraction dans une voiture sur la propriété.

Bien que vous ne puissiez voir aucun visage, une voix masculine peut être entendue disant : « Et maman crie n****r, n****r », suivie d’une voix féminine, qui serait le juge Odinet, riant et en disant: « Nous avons un ****r. C’est un ****r, comme un gardon. »

Un avocat du juge Odinet a parlé à l’Acadiana Advocate de l’incident plus tôt cette semaine, affirmant qu’elle se sentait « humiliée, embarrassée et désolée pour ce qu’elle a fait et le mal qu’elle a causé à la communauté ».