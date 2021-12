La juge du procès Ghislaine Maxwell prolonge les heures de délibéré en raison de Covid

Les jurés ont été invités à rester plus tard mardi pour délibérer sur les craintes que Covid-19 ne perturbe le procès (Photo: .)

Le juge du procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel d’enfants a demandé aux jurés de se réunir une heure supplémentaire par jour jusqu’à ce qu’un verdict soit rendu sur les craintes que Covid-19 perturbe le procès.

La juge Alison Nathan a demandé aux 12 jurés de dire jusqu’à 18 heures, une heure plus tard qu’auparavant, en raison du « pic astronomique » de New York dans les cas de coronavirus.

« Nous sommes très simplement à un endroit différent concernant la pandémie qu’il y a une semaine », a déclaré le juge à la salle d’audience mardi matin.

« Il existe un risque élevé et croissant que les jurés et/ou les participants au procès aient besoin de mettre en quarantaine », a-t-elle déclaré, selon la BBC.

Les jurés n’étaient pas tenus d’avoir été vaccinés contre le Covid-19 lors de leur sélection. Ils s’attendaient également à des congés jeudi et vendredi, mais le juge a déclaré que ce ne serait plus le cas.

L’avocate de la défense Laura Menninger a déclaré au juge que toute suggestion selon laquelle le jury devrait rester plus tard « commençait à ressembler à les exhorter à se dépêcher ».

Elle a souligné que le jury continuait de demander des transcriptions des témoignages au procès et d’autres documents indiquant qu’ils travaillaient avec diligence.

Le jury a repris ses délibérations cette semaine après une pause pour Noël au milieu de la semaine dernière. Ils délibèrent sur le sort de Maxwell depuis au moins 30 heures.

Le jury doit décider si Maxwell a aidé à recruter et à préparer des adolescentes de 14 ans à peine à être agressées sexuellement par son ancien petit-ami, le financier Jeffrey Epstein entre 1994 et 2004.

Maxwell a nié avoir soigné des filles mineures pour Epstein. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait faire face à des décennies de prison.

Les procureurs affirment que Maxwell, qui a eu 60 ans dans une cellule de prison de Manhattan samedi, a joué un rôle central dans la normalisation des abus et y a même parfois participé. Quatre femmes ont témoigné avoir été agressées sexuellement à l’adolescence par Epstein avec l’aide de Maxwell, qui était sa petite amie et associée de travail.

Les avocats de Maxwell affirment que les souvenirs de ses accusateurs ont été corrompus par le passage du temps et qu’elle est devenue un bouc émissaire après la mort d’Epstein par suicide en 2019 en attendant son propre procès pour trafic sexuel.

