La juge Elena Kagan mentionne Joseph McCarthy dans une affaire de censure

Lors d’arguments oraux sur la question de savoir si le premier amendement permet à un membre du conseil d’administration d’un collège communautaire du Texas d’être censuré pour son discours, la Cour suprême a remis en question mardi les limites du Congrès américain à utiliser le même pouvoir.

L’un des neuf, Justice Elena Kagan, a cité la censure du Congrès de 1954 Joseph McCarthy suggérer un certain pouvoir de censure doit rester sur la table.

« De quel côté de votre ligne tombe la censure du sénateur McCarthy ? Demanda ostensiblement Kagan.

Le débat a surgi dans l’affaire Houston Community College System c. David Buren Wilson, dans laquelle la Cour suprême a été invitée à déterminer que le premier amendement peut limiter le pouvoir des organes législatifs de censurer officiellement leurs membres. Alors que la controverse spécifique devant les juges implique un membre du conseil d’administration d’un collège communautaire du Texas, les juges semblaient unis dans leur méfiance face au potentiel de l’affaire d’avoir un impact sur d’autres entités (telles que le Congrès américain) qui pourraient souhaiter censurer leurs membres.

L’affaire est née d’un conflit prolongé entre David Buren Wilson, membre élu du conseil d’administration du Houston Community College System (HCC) et du reste du conseil d’administration auquel Wilson siège. Wilson s’est opposé à de nombreuses décisions du conseil d’administration, s’est prononcé contre le HCC dans les médias locaux et a même publié un site Web détaillant ses griefs. De plus, Wilson a organisé un appel automatisé pour dénoncer HCC, a poursuivi le conseil d’administration de HCC et a engagé un enquêteur privé pour enquêter sur ses collègues membres du conseil d’administration.

Une décision particulière à laquelle Wilson s’est opposé avec véhémence était le choix de HCC de financer le Community College of Qatar. Il a poursuivi en justice, alléguant que le conseil d’administration n’avait pas respecté ses propres règlements lors du vote pour le projet coûteux.

Le conseil d’administration a réagi aux actions de Wilson en adoptant une résolution le censurant officiellement pour conduite « non seulement inappropriée, mais répréhensible » et pour s’être comporté d’une manière « non compatible avec les meilleurs intérêts du Collège ou du conseil d’administration ». Wilson a répondu par plus de litiges, affirmant que la censure lui avait causé une angoisse mentale, poursuivant pour violation de ses droits à la liberté d’expression et exigeant 20 000 $ de dommages et intérêts.

Le tribunal de district s’est rangé du côté du HCC, rejetant le procès de Wilson au motif qu’il n’avait pas démontré de préjudice réel résultant de la censure. Wilson a fait appel et un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a annulé. Wilson a ensuite demandé une nouvelle audition devant le cinquième circuit complet – ce qui a été refusé par les marges les plus étroites. L’ensemble de la cour d’appel a voté 8-8, refusant une nouvelle audience.

Les juges ont fait front commun lors des plaidoiries de mardi, semblant extrêmement sceptiques non seulement quant à l’argument de Wilson, mais encore plus quant au potentiel de leur décision de contraindre le Congrès et d’autres organes législatifs dans les futures tentatives d’utiliser la censure comme outil pour maintenir l’ordre .

Justice Clarence Thomas a demandé l’avocat Richard Morris (qui a plaidé au nom du HCC) pour définir les limites du pouvoir de censure d’un organe législatif. « Qu’en est-il d’une expulsion ? Qu’en est-il de l’emprisonnement ? » demanda la justice.

Juges Sonia Sotomayor, Amy Coney Barrett, et Kagan ont chacun repris la même ligne de questionnement, incitant Morris à admettre qu’il existe au moins certaines limites au pouvoir de censure.

Justice Samuel Alito a posé la question qui était clairement dans l’esprit de ses collègues juges : comment d’autres organes législatifs devraient-ils être autorisés à utiliser la censure ?

« Supposons qu’il y ait deux factions qui se disputent des postes au sein d’un conseil scolaire, et qu’une faction l’emporte de justesse et lorsqu’elles obtiennent la majorité, elles disent : « toutes les choses qui ont été dites par l’autre faction pendant la campagne étaient tout à fait méprisables, et par conséquent, nous les expulsent tous du corps », a émis l’hypothèse Alito dans une question clairement applicable à la politique du Congrès. « Le premier amendement permettrait-il cela ? » demanda la justice.

Juge en chef John Roberts est intervenu avec une hypothèse de son cru, demandant comment le premier amendement pourrait empêcher la Commission d’appel des brevets de censurer un membre qui a refusé de représenter l’hymne national lors d’un match de baseball.

Adjoint au solliciteur général Sopan Joshi plaidé au nom du gouvernement fédéral en tant qu’amicus dans l’affaire. Lors de son colloque avec Joshi, le juge Alito a repris sa ligne de questionnement, indiquant son hésitation à rendre une décision qui pourrait contraindre le Congrès.

« Si nous disons que le premier amendement autorise certaines actions qui ont été historiquement prises par le Congrès contre des membres du Congrès », a commenté Alito, « nous nous engageons sur une voie qui trace peut-être une ligne pour déterminer quelles sortes d’actions peuvent être prises en représailles pour discours. » « À moins qu’il n’y ait quelque chose de spécial dans le mot » censure « , c’est un cas très facile », a-t-il poursuivi, expliquant que le premier amendement n’interdit pas aux gens de simplement répondre aux commentaires négatifs les uns sur les autres.

Avocat Michael B. Kimberly a plaidé au nom de David Buren Wilson, affirmant que la censure de HCC et les décisions correspondantes de ne pas rembourser Wilson pour les frais de voyage allaient au-delà d’une simple expression d’opinion. Kimberly a déclaré que la censure de l’école équivalait à une « sanction grave » qui risquait d’avoir un effet paralysant sur la parole.

Les juges étaient visiblement sceptiques, plusieurs appuyant Kimberly sur son argument selon lequel les censures sont appropriées lorsqu’elles sont émises en relation avec des déclarations faites au cours de procédures législatives, mais pas pour celles faites dans d’autres contextes.

En insistant davantage sur cette question, Kagan a cité l’analogie de McCarthy pour évaluer la frontière entre les déclarations faites au cours des procédures législatives et d’autres. Kagan a demandé à Kimberly, qui a répondu que la censure de McCarthy était différente en ce qu’elle a été émise en réponse à des déclarations faites « dans la sphère législative ».

« Donc, tout aurait été différent s’il s’agissait des discours publics de M. McCarthy ? » répondit Kagan.

Barrett a suivi l’interrogatoire de Kagan, demandant si la censure de déclarations en dehors de la sphère législative serait jamais autorisée, offrant l’exemple d’un fonctionnaire qui a prononcé des discours publics en utilisant des insultes racistes offensantes.

Alors que les juges continuaient d’interroger Kimberly, plusieurs ont fait remarquer qu’ils « ne comprenaient pas tout à fait » ses arguments – un signal qu’ils n’étaient pas désireux de dépouiller les entités législatives de leur pouvoir de réglementer les membres.

Tout au long des près de deux heures de plaidoirie, il y avait sensiblement peu de mention de Wilson lui-même, ou des implications du premier amendement de sa censure individuelle. Au contraire, la majorité de l’attention de la Cour s’est concentrée sur la censure en tant qu’outil d’ordre législatif, l’historique de son utilisation et le rôle approprié de la Cour dans la décision de l’affaire.

Justice Neil Gorsuch (qui a participé à la procédure à distance en raison d’un virus de l’estomac) et Justice Stéphane Breyer étaient sensiblement plus silencieux qu’ils ne l’ont été dans les cas précédents.

