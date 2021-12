La juge Jeanine Pirro avait son propre « chant de Noël » pour la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, samedi lors de « Justice avec le juge Jeanine », énumérant trois « fantômes » visitant le législateur cette saison des vacances.

JEANINE PIRRO : La question pour Ebenezer Scrooge – ici, notre propre Nancy Pelosi – est de savoir si la rédemption est même disponible pour elle. Le premier fantôme à visiter Nancy Pelosi est le fantôme de l’anarchie en Amérique. Nancy, en tant que leader démocrate au Congrès, vous auriez pu arrêter cela, mais vous avez refusé de le faire.

…

Nancy, Nancy, Nancy, vous ne savez pas d’où vient l’anarchie ? C’est dans votre ville de San Francisco qui était autrefois d’une beauté à couper le souffle où les gens ne veulent même pas promener leurs chiens à cause des excréments humains dans la rue, à cause des aiguilles qui tapissent la rue – et à travers l’Amérique, les gens ne veulent pas se faire prendre dans le crime qui enveloppe toutes les grandes villes dirigées par des démocrates.

…

Un autre fantôme qui vous rend visite, Nancy, est le fantôme de l’immigration. Alors que nous souffrons de hordes d’illégaux non vaccinés qui affluent dans notre pays au milieu d’une pandémie, nous devons traiter avec des individus qui sont des criminels – des mules pour les cartels et les passeurs de clandestins.

…

Et Nancy, le fantôme de la cupidité vient vous rendre visite. C’est un gros problème pour vous et votre mari. Vous avez gagné des millions depuis que vous êtes au Congrès, et beaucoup d’entre vous sont allés au Congrès avec des moyens modérés et se sont couverts les uns les autres afin que vous puissiez tous récolter les avantages que les Américains ordinaires ne peuvent pas.

…

Je ne suis pas sûr que ce soit ainsi que se termine ton « Christmas Carol », Nancy, mais bon, c’est la saison de Noël. Tout est possible.

REGARDEZ SON MONOLOGUE COMPLET ICI :