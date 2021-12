La juge Jeanine appelle les Américains à révoquer les politiciens laxistes

Dans sa déclaration d’ouverture samedi, l’animatrice de « Justice with Judge Jeanine », Jeanine Pirro, a appelé les citoyens à révoquer les politiciens laxistes face à la recrudescence de la criminalité à l’échelle nationale.

GUTFELD RÉVÈLE LA « CAUSE RACINE » DE LA CRIMINALITÉ AUX ÉTATS-UNIS

JEANINE PIRRO : Vous n’êtes plus en sécurité en Amérique. Votre gouvernement ne vous protège pas. La police ne peut pas vous protéger. Bref, vous êtes seul. Quelque chose a radicalement changé en Amérique. Le crime sort de nulle part et frappe comme la foudre.

Il n’y a qu’une seule façon de mettre fin à cela, et c’est de s’impliquer dans chaque course locale du conseil municipal, du conseil municipal, de la législature du comté au juge, du procureur, du conseil scolaire, du shérif et de tous les autres bureaux de l’État où vous vivez. Je crois que notre pouvoir sera basé dans les États à l’avenir, c’est là que ce changement doit commencer. Nous devons rappeler ceux en poste qui nous manquent au serment qu’ils ont prêté de protéger les citoyens et la Constitution. Nous devons être vocal. Nous devons protester pacifiquement contre les décisions prises avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Il est temps pour nous d’être visibles et de nous faire entendre, de nous rassembler pacifiquement, de faire savoir au monde et au reste d’entre eux que nous ne sommes pas des canards assis attendant d’être agressés, que nous avons la force et la détermination de remettre ce pays sur Piste. Et cela signifie tenir ceux qui sont au pouvoir pour responsables et emprisonner – oui, ai-je dit, enfermer – ceux qui victimisent des êtres humains innocents. Ils ne devraient pas errer librement parmi nous. Je n’ai aucune tolérance pour eux ou pour les soi-disant « guerriers de la justice sociale » qui veulent que je pense que j’ai tort parce que je crois aux conséquences et à l’ordre public. Tu as raison, je le fais, et je ne m’arrêterai pas. Et vous non plus jusqu’à ce que nous remettions l’Amérique sur les rails.

