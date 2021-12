La juge Jeanine blâme le «personnel de l’école libérale» pour la fusillade d’Ethan Crumbley dans le Michigan

James et Jennifer Crumbley sont d’énormes MAGA, tu comprends ? Ils ne seront donc pas blâmés pour le massacre de leur fils dans son école du Michigan, bien qu’ils aient acheté l’arme pour l’enfant en difficulté juste avant la fusillade et sachant qu’il avait continuellement eu des ennuis à l’école, au moins ils ne le seront pas. blâmé par la juge Jeanine Pirro, compris ?

Elle a abordé le sujet au cours du week-end et a expliqué comment les libéraux étaient à blâmer pour la tragédie. De Mediaite :

De là, Pirro s’est tourné vers la fusillade d’Oxford, qui a beaucoup attiré l’attention des médias depuis les parents d’Ethan Crumbley, James Crumbley et Jennifer Crumbley, ont été arrêtés au milieu d’accusations de ne pas avoir correctement tenu compte des signes avant-coureurs du comportement inquiétant de leur fils. Selon Pirro, les responsables de l’école auraient dû prendre des mesures plus importantes contre Crumbley avant le massacre – pour lequel il sera accusé en tant qu’adulte de terrorisme et de meurtre au premier degré.

« Ensuite, il y a Oxford, Michigan, avec Ethan Crumbley, qui a tué 4 étudiants et blessé 7 autres, dont un enseignant sans raison, car le personnel scolaire libéral aurait dû savoir que Crumbley avait une arme à feu, ou du moins, avait accès à un, mais n’a jamais pris la peine de demander. La raison même pour laquelle ils ont dit à ses parents de venir en classe au lieu de le suspendre immédiatement, puis ils l’ont laissé retourner en classe.

De toute évidence, si l’on est impliqué dans l’éducation des enfants, on est un libéral parce qu’il n’y a littéralement aucune preuve que ce soit concernant quiconque aux tendances politiques de l’école. Les gens ne se soucient pas de la politique pendant de vraies tragédies comme celle-ci, où des enfants qu’ils connaissaient ont été tués ou mutilés.

Pourtant, le juge Jeanine sait qu’ils étaient libéraux, et à blâmer. Remarquez-vous qu’elle n’a pas mentionné les accusations portées contre les parents ou leur tentative de s’enfuir ?

Vidéo:

Jeanine impute la fusillade à l’école d’Oxford au « personnel scolaire libéral » pic.twitter.com/Rm8O3ZQYpE – Acyn (@Acyn) 5 décembre 2021

