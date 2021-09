La juge Jeanine défend la patrouille frontalière contre les “mensonges” de Biden

La juge Jeanine Pirro a défendu samedi les agents de la patrouille frontalière sur “Justice avec la juge Jeanine” et a critiqué l’administration Biden pour la crise croissante à la frontière sud.

Mme LE JUGE JEANINE PIRRO : Cette semaine, l’administration Biden nous a dit que des milliers d’Haïtiens campés sous ce pont à Del Rio, au Texas, risquent l’expulsion immédiate vers Haïti. Mais l’Associated Press affirme que ces mêmes Haïtiens illégaux à Del Rio ont été libérés à l’intérieur des États-Unis à très, très grande échelle, et n’ont pas été rapatriés comme Biden l’avait promis. Alors qui croire ?

Hier, le secrétaire à la Sécurité intérieure, un ignorant Alejandro Mayorkas, a tout clarifié. L’administration précédente nous a laissés dans le pétrin et le système est en panne. Vraiment? Le système n’est pas cassé. La gauche refuse tout simplement de suivre la loi et le président ne remplit pas son devoir constitutionnel. Mayorkas dit que 30 000, et non 15 000 clandestins haïtiens ont été expulsés de Del Rio. Oh, c’était rapide.

…

Ce que nous savons avec certitude, c’est que des vols et des bus vont à l’intérieur des États-Unis chargés d’Haïtiens, vers l’Arizona, le Texas, New York, la Floride sous le couvert de l’obscurité. Alors, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

…

La gauche, cependant, est à l’aise de vous mentir, Biden accusant Border Patrol de la catastrophe à la frontière.

REGARDEZ LE MONOLOGUE COMPLET DE LA JUGE JEANINE ICI :