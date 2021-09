La juge Jeanine dénonce la frappe de drones bâclée de Biden en Afghanistan: les États-Unis sont “coupables” d’avoir tué des civils

L’animatrice de Fox News, Jeanine Pirro, a critiqué l’administration Biden pour sa frappe de drones bâclée en Afghanistan, qualifiant Biden de ” menteur en chef ” samedi sur ” Justice avec le juge Jeanine “.

JEANINE PIRRO : Ce soir, les États-Unis d’Amérique sont coupables d’avoir tué dix civils, dont un Afghan travaillant pour une organisation humanitaire américaine transportant de l’eau, qui souhaitait devenir citoyen américain, ainsi que sept enfants innocents. Comme si ce fait n’était pas assez tragique, l’administration Biden nous a menti ainsi qu’au monde, affirmant qu’en tuant ces soi-disant terroristes de l’EI avec leur drone, ils empêchaient de futures attaques. C’était un mensonge.

Les ramifications de leurs actions et la dissimulation qui s’ensuit qu’ils ont tous perpétuée au même rythme laisseront à jamais une tache sur l’Amérique. Joe Biden, le menteur en chef, ses généraux, Milley, McKenzie, Austin, et son secrétaire d’État désemparé Antony Blinken sont la véritable menace pour l’Amérique. Ils nous ont montré à maintes reprises, à nous et au monde, qu’ils sont incompétents, incohérents, ignorants et capables de mentir aussi facilement qu’ils parlent de la météo.

