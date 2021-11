La juge Jeanine explique aux Américains comment empêcher les démocrates de libérer de prison des criminels violents

Le juge Jeanine se demande pourquoi le massacre de Noël à Waukesha s’est produit et souligne ce que les Américains doivent faire lors des prochaines élections pour assurer la sécurité de leurs communautés.

M. LE JUGE JEANINE : Nous ne savons pas ce qui a motivé Darrell Brooks, l’assassin qui a déchiré la vie de plusieurs familles, tuant six et en blessant 60 autres, et je ne me soucie pas non plus de connaître son motif. Ce qui m’importe, c’est que Thanksgiving n’a pas eu lieu pour ces familles, ni les vacances de Noël que ces gens ont commencé à célébrer ce jour-là. Un défilé innocent, violemment interrompu par une force maléfique, se déchaîne dans les rues de Waukesha, Wisconsin. Cela n’avait pas besoin d’arriver.

Ce soir, je demande pourquoi, pas seulement en tant que procureur, mais en tant que maman, parce que les Américains méritent de pouvoir assister à des défilés, à des éclairages d’arbres et à des centres commerciaux, sans la menace d’un criminel de carrière qui les tue. Pourquoi? Pourquoi des gens comme Darrell Brooks, un criminel de longue date, un criminel de carrière, un délinquant sexuel condamné, avec plusieurs crimes, plusieurs condamnations pour armes à feu et voies de fait, un agresseur en série de violence domestique qui avait un mandat actif pour saut de caution, qui a ensuite couru sur sa petite amie avec sa voiture et a obtenu une caution de 1 000 $? Pourquoi ces personnes sont-elles autorisées à continuer à mener leur vie de crimes violents comme Brooks l’a fait dimanche dernier ? Pourquoi?

…

Je vais vous dire pourquoi. Parce que le mal dégénère comme Brooks, qui est un danger évident pour le reste d’entre nous, est autorisé à errer dans nos rues parce que les législateurs démocrates de gauche, les maires démocrates, les procureurs progressistes financés par Soros et les juges la tête dans les nuages ​​et d’autres endroits comme eh bien, permettez-leur de le faire. Ils veulent qu’ils sortent. Ils ne se soucient pas de vous ou de toute autre victime.

Donc, quand vous allez aux urnes en novembre – bien sûr, la présidence, les représentants du Congrès, les sénateurs, des postes incroyablement importants – mais si vous voulez que l’Amérique continue d’exister, chaque canton, arrondissement, maison d’État, sénat d’État, course judiciaire, course DA , course de shérif, course de commission scolaire, est ce sur quoi vous devez vous concentrer et vous concentrer rapidement. Parce que ces procureurs, législateurs et juges démocrates continueront leur marche pour empêcher les criminels d’aller en prison.

