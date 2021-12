La juge Jeanine se demande pourquoi Hillary Clinton « continue d’évoquer de fausses raisons pour lesquelles elle a perdu »

La juge Jeanine Pirro a déclaré que l’Amérique « allait en enfer dans une corbeille » samedi sur « Justice avec le juge Jeanine », et a demandé pourquoi Hillary Clinton continue de se demander « ce qui s’est passé » lors des élections de 2016.

M. LE JUGE JEANINE : Ce pays va en enfer dans un panier à main, et vous le savez. L’Amérique d’aujourd’hui est une terre de chaos et de confusion totale. Les criminels de carrière errent librement parmi nous. Des maniaques brûlent des arbres de Noël. Les pillards flash et grab mob volent en toute impunité et les actes de folie aléatoires non provoqués sont la nouvelle norme.

Tout cela, mes amis, est le résultat de démocrates marxistes idiots progressistes de gauche qui mentent sur ce que nous pouvons voir de nos propres yeux, et à la barre, un commandant en chef confus et sénile qui ne sait pas comment commander. … Si vous pensez que c’est un problème, jetez un œil à la future présidente, mon ancienne Hillary préférée, que j’ai vue pour la dernière fois errant dans les bois avec un chien en remorque – un pauvre chien – en se demandant : « Qu’est-ce qui s’est passé ? » puis proposer pas moins de mille raisons pour lesquelles elle a été arrêtée.

…

Pour aggraver les choses, ce perdant enseigne maintenant une masterclass sur le pouvoir de la résilience. Elle devrait savoir. Elle continue d’apparaître et ne disparaîtra pas, peu importe les efforts des démocrates. Et en tant que secrétaire de la tristesse en 2021, elle prononce son discours de remerciement cinq ans plus tard. … Pourquoi cette femme n’arrête-t-elle pas d’évoquer de fausses raisons pour lesquelles elle a perdu ? Salut Hillary, je t’ai dit il y a quatre ans pourquoi tu as perdu. … Pour ma part, j’ai raté Hillary. Elle était, de loin, ma préférée.

