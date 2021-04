La juge Sonya Sotomayor explose à Brett Kavanaugh pour avoir maintenu une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un jeune de 15 ans ⋆ .

La juge de la Cour suprême des États-Unis, Sonya Sotomayor, a déchiré le juge Brett Kavanaugh jeudi après que la Cour a rendu une décision 6-3 confirmant une condamnation à perpétuité prononcée en 2004 par un tribunal inférieur à un garçon de 15 ans, Brett Jones, qui a tué son fils. grand-père abusif en légitime défense.

Photo de Bill O’Leary / The Washington Post via .

Mark Joseph Stern de Slate a décomposé l’affaire, Jones contre Mississippi:

Son père biologique était un alcoolique qui maltraitait physiquement sa mère, qui avait de graves problèmes de santé mentale. Son beau-père l’a également abusé, en utilisant «des ceintures, des interrupteurs et une pagaie». Il a ouvertement exprimé sa haine pour Jones. Lorsque Jones a déménagé au Mississippi pour vivre avec ses grands-parents, il a brusquement perdu l’accès aux médicaments qu’il prenait pour des problèmes de santé mentale, y compris des hallucinations et des actes d’automutilation. Le grand-père de Jones l’a également battu. Un jour de 2004, lorsque le grand-père de Jones a tenté de le frapper, Jones l’a poignardé à plusieurs reprises, le tuant. Il avait eu 15 ans à peine 23 jours plus tôt. Jones a essayé de sauver son grand-père avec la RCR, mais a échoué. Après avoir fait des efforts minimes pour dissimuler le crime, il a avoué à la police.

L’expérience de Jones est tristement courante parmi les personnes condamnées au JLWOP. Son crime était clairement la conséquence d’une enfance traumatisante. Il a été un prisonnier quasi-modèle, gagnant son GED, travaillant derrière les barreaux et étudiant la Bible. Sa grand-mère – la veuve de sa victime – a exhorté les tribunaux à le libérer. L’expérience de Jones confirme les déclarations de la Cour suprême dans Miller et Montgomery selon lesquelles les crimes juvéniles reflètent souvent l’immaturité, le produit de cerveaux sous-développés et de graves traumatismes infantiles plutôt que d’une corruption permanente. Comme Jones l’a lui-même dit lors de son audience de resentencing: «Les mineurs ont la capacité de changer. S’il vous plaît, donnez-moi juste une chance de montrer au monde, mec, comme, je peux être quelqu’un. … Je ne peux pas changer ce qui a déjà été fait. Je peux juste essayer de montrer… je suis devenu un homme adulte.