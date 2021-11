La justice argentine autorise l’extradition vers l’Espagne du « meurtrier de Grindr »

11/03/2021

Julien Ovejero, l’Argentin de 27 ans connu sous le nom de ‘le tueur du Grindr’, Il sera extradé vers l’Espagne pour être jugé pour le crime d’un Portoricain de 35 ans en février 2018, à Madrid. Des sources judiciaires argentines l’ont confirmé à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica : un juge fédéral de Tucumán a approuvé l’ordonnance d’extradition, comme l’avait demandé Carlos Brito, le procureur fédéral chargé de l’affaire en Argentine.

Ovejero a été avec la justice espagnole pendant près de 4 ans. Sur lui pesait un mandat d’arrêt international délivré par le tribunal d’instruction numéro 33 de Madrid. Le jeune homme est accusé d’avoir ôté la vie à un ingénieur informaticien d’origine portoricaine nommé Najuaith Zahell Díaz, décédé après avoir reçu entre 40 et 50 coups de couteau, dont beaucoup dans la région du cou.

Najuaith vivait à Madrid depuis 10 ans, où il avait étudié le design graphique, Julián était venu en Espagne pour étudier l’interprétation. Les deux s’étaient rencontrés à travers Application de rencontres gay Grindr. Les événements ont eu lieu dans la nuit du 22 février 2018. Ils se sont rencontrés et ont été retrouvés au numéro 2 de la rue Alejandro Sánchez (Carabanchel, Madrid), dans l’immeuble où résidait le Portoricain. Une fois sur place, l’Argentin a poignardé sa victime à mort.

Le corps de l’ingénieur informaticien a été retrouvé deux jours plus tard, lorsqu’un proche de Najuaith, surpris par son absence et n’ayant reçu aucune réponse à ses messages depuis la nuit du 22, a prévenu la police et un serrurier. Lorsqu’ils sont entrés, ils ont trouvé son corps nu et sans vie sur le lit de la chambre. Ils ont également pu vérifier que le tueur avait pris le téléphone de la victime, pour empêcher la police d’accéder à vos messages.

Cependant, Ovejero n’a pas pris tous les terminaux qui pourraient l’incriminer. Les enquêteurs ont réussi à accéder à l’ordinateur portable de la victime, où ils ont trouvé la clé permettant d’identifier le tueur. Najuaith a gardé des photos de tous les garçons avec qui il logeait. Celui de Julián Ovejero est apparu en dernier dans la galerie d’images de son PC.

Après la découverte, ils ont analysé les images des caméras de sécurité de la zone et ont trouvé des images de Julián quittant le bâtiment, quelques heures après le crime. Ils avaient déjà un suspect principal. Il ne restait plus qu’à vérifier les empreintes digitales trouvées sur les lieux du crime. L’analyse ultérieure a déterminé que l’un d’eux coïncidait avec celui de Julián Ovejero.

Pour sa part, Julián a quitté la scène du crime après avoir commis le meurtre. Il a acheté un billet pour son pays et s’est réfugié dans la colonie de La Bombilla, une zone défavorisée à la périphérie de San Miguel de Tucumán, une ville dont il provient. Là, il est resté caché pendant 3 ans, essayant de passer inaperçu. Après les premiers mois à Tucumán, le meurtrier présumé a repris une vie normale, faisant la fête et même présent sur les réseaux sociaux.

C’était l’un des indices clés pour le groupe V des homicides du quartier général supérieur de la police nationale à Madrid pour trouver où il se trouvait. Une fois localisée, une opération conjointe entre la police espagnole et argentine s’est terminée par l’arrestation d’Ovejero. L’arrestation a eu lieu le 2 septembre. La nuit de l’arrestation, le meurtrier présumé du Grindr il marchait dans la rue Paraguay, une zone de fête de la colonie de La Bombilla.

Le jeune homme a été détenu par la police fédérale argentine et cette même semaine, l’extradition a été approuvée par Fernando Poviña, le magistrat de San Martín de Tucumán qui était en charge de l’affaire.