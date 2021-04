La justice argentine demande des informations sur les actifs de Maradona à sept pays

01/04/2021 à 21:16 CEST

Le juge argentin en charge du dossier de succession de Diego Maradona a adressé des lettres diplomatiques au Venezuela, au Mexique, en Biélorussie, à Cuba, en Italie, en Suisse et à Dubaï pour collecter des informations sur d’éventuels actifs et comptes bancaires au nom de la star du football.

Luciana Tedesco Del Rivero, juge civile et commerciale de la ville de La Plata, province de Buenos Aires, entend déterminer l’héritage de la championne du monde décédée le 25 novembre à l’âge de 60 ans des suites de problèmes cardiaques.

Des sources judiciaires ont informé la presse locale jeudi que le juge avait demandé des informations sur l’existence de comptes dans des entités bancaires et financières, de coffres-forts, de titres ou de tout actif au nom de la star du football dans ces pays.

La même poursuite avait déterminé plus tôt ce mois-ci que les cinq «héritiers universels» de la star du football sont ses enfants: Diego Armando Maradona Junior (34 ans), Dalma Maradona (33 ans), Gianinna Maradona (31 ans), Jana Maradona (24) et Diego Fernando Maradona (8 ans).

L’avocat Juan Manuel Dragani représente Dalma et Gianinna Maradona, et leur mère Claudia Villafañe, l’épouse de Maradona de 1989 à 2003, dans trois plaintes pénales contre Matías Morla, l’avocat de la star du football et la personne chargée de gérer leur argent.

En dialogue avec la chaîne Todo Noticias, Dragani a assuré ce jeudi qu’ils avaient « clairement dès le premier jour que Diego avait conclu des contrats à l’étranger et qu’il y avait eu des triangulations et des virements bancaires qui avaient été effectués ».

« Si l’avocat de Diego Maradona, Matías Morla, avait rendu compte en temps et en heure de la succession, la voie aurait été ouverte pour les héritiers, l’administrateur et le juge »dit l’avocat.