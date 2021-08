La justice britannique dissout la bataille juridique entre les membres des Sex Pistols – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

La justice britannique a statué lundi en faveur de deux anciens membres des Sex Pistols, qui étaient enfermés dans une bataille juridique avec Johnny Rotten, le chanteur du groupe punk emblématique, pour l’utilisation de leurs chansons dans une série télévisée.

Le guitariste Steve Jones et le batteur Paul Cook ont ​​poursuivi le leader et chanteur du groupe, de son vrai nom John Lydon, à Londres pour son refus d’utiliser des chansons de l’album “Never Mind The Bollocks” dans la série télévisée “Pistol”.

Johnny Rotten a défendu que les autorisations ne pouvaient être accordées contre son gré et a assuré qu’il ne céderait qu’à une décision de justice, après avoir qualifié la série dans le Sunday Times de “la merde la plus irrespectueuse” qu’il ait vue.

Mais selon l’avocat des deux plaignants, Edmund Cullen, un accord conclu en 1998 par les membres du groupe prévoyait que les décisions d’octroi de licence soient prises “à la majorité”.

La Haute Cour de Londres a statué en sa faveur lundi, à l’issue d’audiences en juillet.

Dans ses écritures, Cullen souligne que l’affaire ne concerne que Johnny Rotten, puisque Glen Matlock, un membre originel du groupe qui a été remplacé en 1977 par Sid Vicious, décédé en 1979, et les ayants droit de ce dernier soutiennent la position de Your clientes.

L’avocat de l’ancien leader du groupe, Mark Cunningham, affirme que selon son client le livre dont la série est adaptée le présente “sous un jour hostile et peu flatteur”.

Le groupe punk, qui s’est formé en 1975 et s’est séparé en 1978, s’est depuis réuni plusieurs fois sur scène, la dernière en 2008.

